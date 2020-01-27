В Свердловской области последователей «Свидетелей Иеговы» приговорили к условным срокам

В Свердловской области троих последователей «Свидетелей Иеговы» приговорили к условным срокам. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу Карпинского городского суда.
Александра Пряникова, Венеру и Дарью Дуловых, признали виновными в деятельности религиозной организации, запрещенной судом в связи с экстремистской деятельностью (статья 282.2 УК).
Пряникова приговорили к двум с половиной годам условно, Венеру Дулову — к двум годам условно, а ее дочь Дарью — к году лишения свободы условно.
Как говорится в решении суда, они «распространяли в городе информацию о „Свидетелях Иеговы“, желая оказать психологическое воздействие на общество в целях пропаганды превосходства одних людей над другими».
Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией в 2017 году.
О том, как преследуют и пытают иеговистов в России, читайте в материале «Свидетели и оковы».
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