Бейонсе, Джей Зи, Наоми Кэмпбелл и другие на препати «Грэмми»

Одной из самых громких стала препати американского музыкального продюсера Клайва Дэвиса. Ежегодный звездный гала-концерт был посвящен музыкальному продюсеру, рэперу и «иконе индустрии» Шону Дидди Комбсу. Провести приятный вечер за накрытыми столами и под выступения музыкантов основатель Arista Records пригласил многих знаменитостей. В их числе оказались Ченнинг Татум и Джесси Джей, которые накануне подтвердили свое воссоединение после двух месяцев размолвки. Вполне возможно, что вскоре можно будет ожидать от влюбленных и других новостей — Ченнинг сумел договориться с бывшей супругой о совместной опеке над их дочерью, 6-летней Эверли, и теперь он и Дженна Дьюэнн официально больше не муж и жена.

Ченнинг Татум и Джесси Джей

Дуа Липа и Анвар Хадид

Джанет Джексон Оззи Осборн и дочерью и женой

Дуа Липа пришла на мероприятие в компании Анвара Хадида — парочка встречается уже больше полугода. Лана Дель Рей впервые вывела в свет своего бойфренда-полицейского. Напомним, Лана Дель Рей и Шон Ларкин, полицейский по профессии и звезда американских реалити-шоу по призванию, встречаются с сентября 2019 года. Тогда их впервые заметили вместе папарацци, а в ноябре сама Лана подтвердила новый роман в интервью Los Angeles Times. Когда журналист спросил певицу, видела ли она те папарацционные кадры, она отшутилась:

Да, но я не знала, что нас фотографируют. Если бы знала, то надела бы что-нибудь другое, получше. Мы были застигнуты врасплох, когда вышли эти снимки. Знаете, это забавно. У меня были долгие, многолетние отношения, но тогда у нас не было подобных проблем.

Лана Дель Рей и Шон Ларкин

На красной дорожке Карди Би позировала с Киари Кендрэллом Сэфасом, известным под псевдонимом Offset. И все внимание ожидаемо было приковано к декольте певицы — смелый наряд едва прикрывал ей грудь.

Карди Би и Offset Карди Би

Николь Шерзингер и Наоми Кэмпбелл сделали ставку на безупречный белый. Платье с эффектными вырезами и затейливой драпировкой на груди Николь дополнила искристыми серьгами и серебристыми туфлями на высоком каблуке. Наряд Наоми отличался пышными волнами на подоле. А как модели к лицу была стрижка каре!

Николь Шерзингер Наоми Кэмпбелл Наоми Кэмпбелл

А вот Бейонсе и Джей Зи за предстоящий день успели сменить наряды дважды. Ранее в субботу они закатили собственную вечеринку — бранч Roc Nation. Перед гостями певица появилась в коротком пастельно-голубом платье с лацканами, а Джей Зи в розовом костюме — детали этих образов в подробностях Бейонсе показала в своем профиле в Instagram. К вечеру пара сменила наряды, и на вечеринке Клайва Дэвиса они позировали уже в красно-белой гамме.

Бейонсе и Джей Зи на бранче Roc Nation

Бейонсе и Джей Зи на вечеринке Клайва Дэвиса

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