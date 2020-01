Легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли при крушении вертолета

Американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20-ти сезонов за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», Коби Брайант погиб в возрасте 41 года. Вертолет разбился рано утром в воскресенье в районе Калабасаса, штат Калифорния. На борту также находилась 13-летняя дочь спортсмена Джинна Мария-Оноре. Всего вертолет перевозил девять человек. Никто из них не выжил. Об этом заявил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва, который отказался уточнять имена всех погибших до выяснения деталей произошедшего.

Коби и Джинна Брайант

По неофициальной информации на борту вертолета также находились подруга Джинны — они вместе играли в юношеской баскетбольной команде, а также родители девочки.

По предварительным данным, одной из причин катастрофы могла стать плохая видимость. В этот день в районе крушения наблюдался сильный туман, который мог осложнить работу пилота. Относительная влажность составляла 100%. К расследованию подключилось ФБР. Сообщается, что вертолет — частное судно, принадлежал Брайанту — вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Он сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон холма.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas#LASDpic.twitter.com/eixLhGhLyE

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) 26 января 2020 г.

За свою карьеру Коби Брайант выиграл пять чемпионских титулов и две олимпийские медали. Он ушел из спорта в 2016 году. В 2018 году получил «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол», снятый по мотивам его поэмы. У Брайанта и его супруги Ванессы есть еще три дочери — Наталья, Бьянка и Капри.

Соболезнования в связи с гибелью баскетболиста выразили многие знаменитости и политики, в том числе бывший и нынешний президенты США.

Ужасная новость,

— написал Дональд Трамп.

Коби был легендой спорта и только начинал новый этап, который стал бы не менее значимым вторым актом его жизни. Потеря Джинны — еще более душераздирающая трагедия для нас, как для родителей. Мишель и я молимся за Ванессу и всю семью Брайанта,

— написал Барак Обама в Twitter.

