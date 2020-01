Названы победители премии «Грэмми»

В ночь на 27 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Имена победителей разместили на официальном сайте премии.

18-летняя американская певица Билли Айлиш победила в категориях «Альбом года» (When We All Fall Asleep), «Лучший поп-альбом» (Where Do We Go?), «Песня года» и «Запись года» (Bad Guy), а также «Лучший новый артист». Брат исполнительницы, Финнеас О’Коннел получил приз как продюсер года.

Американская певица Lizzo получила призы в номинациях «Лучшее сольное поп-исполнение» (Truth Hurts), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» (Jerome) и «Лучший современный urban-альбом» (Cuz I Love You).

Трек Old Town Road американского рэпера Lil Nas X одержал победу в категориях «Лучшее поп-исполнение в дуэте» и «Лучшее музыкальное видео».

Лауреатами в категории «Лучший рэп-альбом» стали Tyler, The Creator (Igor), в категории «Лучший рок-альбомом» – Cage The Elephant (Social Cues), «Лучший альтернативный альбом» – The Vampire Weekend (Father Of The Bride).

Британская группа The Chemical Brothers победила в категориях «Лучшая танцевальная запись» и «Лучший электронный альбом» (No Geography).

Американская певица Бейонсе получила приз за музыкальный фильм» (Homecoming), который назвали лучшм в своей категории.

Премию в номинации «Лучший сборник классической музыки» вручили украинке Наде Шпаченко за альбом The Poetry Of Places, записанный вместе с американскими музыкантами Джоном Пирсом Мартином, Ником Терри и Кори Хиллзом.

Лучшим альбомом разговорного жанра назвали аудиомемуары Becoming бывшей первой леди США Мишель Обамы.

Приз за лучший саундтрек получил исландский композитор Хильдур Гуднадоуттир за музыку к сериалу «Чернобыль».

Церемония «Грэмми», состоявшаяся 26 января 2020 года, была 62-й..

«Грэмми» считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

