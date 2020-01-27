При ракетном обстреле посольства США в Ираке пострадали несколько человек

27.01.2020, 9:51, Разное

Вечером 26 января несколько ракет упали в столице Ирака. Реактивные снаряды попали по «зеленой зоне» Багдада – району в центре города, где находятся государственные учреждения и дипломатические представительства.

По последним данным, в результате обстрела пострадали несколько человек. Как передает РИА Новости, спасатели эвакуируют людей, которые находятся на территории посольств.

Госдеп США отреагировал на случившееся. Представители ведомства призвали правительство Ирака выполнять обязательства по защите дипломатических объектов. В то же время они не стали уточнять, пострадали ли сотрудники посольства Америки при обстреле, сообщает телеканал «360».



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