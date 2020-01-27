Грузия вступила в дипломатическую войну с американскими конгрессменами

Посол Грузии в США Давид Бакрадзе сообщил о «политических интересах» ряда американских конгрессменов, которые в последнее время направили премьер-министру Георгию Гахария письма с тревогой о положении в политической и экономической сферах страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью телекомпании «Имеди» посол также сказал, что конгрессмены – авторы обращений могли быть «дезинформированы».

По его словам, в Конгрессе США есть члены, занимающиеся «специфической» деятельностью.

Так Давид Бакрадзе объяснил обращения конгрессменов из Техаса и Оклахомы, которые выразили обеспокоенность сложным положением компании Frontera в Грузии. В Тбилиси и ранее говорили, что некоторые члены Конгресса официально являются ее лоббистами.

Как отметил посол, «у этих конгрессменов есть собственные интересы, чтобы поддержать компанию, которая находится в правовых препирательствах с правительством Грузии».

Глава грузинской дипмиссии в Америке назвал при этом «абсолютно неприемлемым» тон этих обращений, с которыми данные конгрессмены обращаются к премьер-министру Грузии – страны, являющейся стратегическим партнером США.

Что касается писем других конгрессменов, которые озабочены политическими процессами в Грузии, посол объяснил это поступающей к ним «дезинформацией».

Он сказал, что официальный Тбилиси готов предоставить верную информацию в Конгресс и сделает это.

Ранее в Тбилиси говорили о намерении отправить в Конгресс высокопоставленную делегацию грузинских парламентариев.

С критикой политической ситуации в Грузии выступили конгрессмены Адам Кинзингер, Джерри Конноли, Эллиот Энджел и Майк Маккаули. Адам Кинзингер и Джерри Конноли являются сопредседателями Группы друзей Грузии в Конгрессе США.

Между тем, в Грузии все чаще критикуют деятельность офисов американских Национально-демократического института и Международного Республиканского института. Здесь их, в частности, обвиняют в неверных социологических опросах о рейтингах партий, в которых оппозиция из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили получает завышенные оценки. Накануне несколько тысяч человек провели в связи с этим акцию протеста у посольства США в Тбилиси.





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