Самолет Хабаровск – Москва сел в аэропорту вылета после сообщения о «минировании»

Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Хабаровска в Москву, благополучно вернулся в аэропорт вылета после поступления сигнала о «минировании», сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет совершил посадку в штатном режиме. Сейчас оперативные службы приступают к осмотру лайнера», – сказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что на пульт Росгвардии поступила информация о «заложенном взрывном устройстве» на рейсе Хабаровск – Москва.

Рейс SU1713 должен был прибыть в Москву в 16.15 мск. На борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему сложно поймать «телефонных террористов».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Всемирно известный физик, астроном, математик и механик Исаак Ньютон в свое время предсказал возможную дату конца света. Он изучал Библию по научной методике, проводил астрономические расчеты, которые связаны с солнечным затмением. По расчетах ученого человечество прекратит свое существование в 2060 году. Автор фундаментального труда, в котором изложен закон всемирного тяготения и три закона механики, интересовался […]