Самолет Хабаровск – Москва сел в аэропорту вылета после сообщения о «минировании»

Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Хабаровска в Москву, благополучно вернулся в аэропорт вылета после поступления сигнала о «минировании», сообщил источник в экстренных службах.
«Самолет совершил посадку в штатном режиме. Сейчас оперативные службы приступают к осмотру лайнера», – сказал источник ТАСС.
Ранее сообщалось, что на пульт Росгвардии поступила информация о «заложенном взрывном устройстве» на рейсе Хабаровск – Москва.
Рейс SU1713 должен был прибыть в Москву в 16.15 мск. На борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему сложно поймать «телефонных террористов».
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