Пациентка едва не погибла во время операции у знаменитого хирурга-самоучки

Пластический хирург-самоучка Емельян Брауде едва не убил свою клиентку во время операции, которую он снимал на камеру, сообщают СМИ.
Во время процедуры девушке стало плохо, у нее сильно опухла шея, после чего она потеряла сознание и начала задыхаться, информирует телеканал «РЕН ТВ».
Видео из операционной опубликовал сам Брауде, заявив, что вся проблема – в анестетиках. Ролик доступен на сайте телеканала (осторожно, кадры могут шокировать).
Емельян Брауде получил известность в РФ несколько лет назад. Хирург без образования проводил семинары для дипломированных специалистов и руководил операциями, заявляя, что изобрел собственную пластическую технику.
Телеканал добавляет, что на счету хирурга-самоучки уже десятки изуродованных пациенток, при этом популярность «врача» до сих пор высока.
Ранее британский пластический хирург Джулиан Де Сильва воспользовалась программой и показала, как бы сейчас выглядели голливудские звезды, если бы не прибегали к современным процедурам омолаживания.
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