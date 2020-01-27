Horizon. David Axelrod представил песню для нацотбора на «Евровидение 2020». Аудио

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Видео: Dávid Axelrod / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Ставропольском крае 36-летняя женщина выставила на продажу дочь, в отношении нее возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК по региону. Женщина решила продать ребенка, когда еще была беременна, говорится в сообщении на сайте ведомства. Еще до рождения ребенка она разместила объявление о продаже ребенка в социальных сетях. Его заметила другая женщина, которая сообщила об […]
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