В Турции спасатели достали из-под завалов мать с двухлетним ребенком

27.01.2020, 9:42, Новости дня

В турецкой провинции Элазыг спасатели достали из-под завала, вызванного землетрясением, женщину с ребенком. Видео обнародовали в Twitter агентства Anadolu.

Они провели под завалами 24 часа. Девочку двух с половиной лет достали первой. Спустя четыре часа спасатели достали ее мать, пишет агентство.

ВИДЕО #Baby and #mother rescued 24 hours after #earthquake in #Elazig https://t.co/4F8Ew2FBWT pic.twitter.com/7DGihDFZKE

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 26, 2020

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву). Оно затронуло провинции Малатья и Элазыг. После землетрясения было зафиксировано 228 толчков магнитудой 4,0 и выше. Толчки ощущались в 13 провинциях Турции и на севере Сирии.

По состоянию на 26 января подтверждена гибель 38 человек. В больницы обратились 1607 человек, большинство из них жаловались на нервные расстройства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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