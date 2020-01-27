Мишустин назначил четырех заместителей главы ФНС

27.01.2020, 9:37, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

Распоряжениями от 24 января Мишустин назначил Андрея Бударина, Виктора Бациева, Виталия Колесникова и Юлию Шепелеву, передает ТАСС.

Юлия Шепелева возглавляла управление трансфертного ценообразования в ФНС. Андрей Бударин ранее занимал должность начальника управления оперативного контроля ФНС. Виталий Колесников руководил управлением регистрации и учета налогоплательщиков в ФНС. Виктор Бациев ранее был судьей Высшего арбитражного суда России.

Ранее Мишустин создал для ФНС проект для отбора кадров, похожий на конкурс «Лидеры России».

15 января президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Позже Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Мишустина премьером.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему президент выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.



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