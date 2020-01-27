Мишустин назначил четырех заместителей главы ФНС

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).
Распоряжениями от 24 января Мишустин назначил Андрея Бударина, Виктора Бациева, Виталия Колесникова и Юлию Шепелеву, передает ТАСС.
Юлия Шепелева возглавляла управление трансфертного ценообразования в ФНС. Андрей Бударин ранее занимал должность начальника управления оперативного контроля ФНС. Виталий Колесников руководил управлением регистрации и учета налогоплательщиков в ФНС. Виктор Бациев ранее был судьей Высшего арбитражного суда России.
Ранее Мишустин создал для ФНС проект для отбора кадров, похожий на конкурс «Лидеры России».
15 января президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Позже Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Мишустина премьером.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему президент выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.
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