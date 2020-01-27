NASA оценило риски столкновения Земли с «катастрофическими» астероидами

27.01.2020, 9:30, Разное

Специалисты NASA оценили вероятность катастрофы Земли в результате столкновения с «катастрофическими» астероидами с диаметром 5-10 км. Эксперты считают такие риски минимальными.
В NASA напомнили, что в Землю с периодичностью 50-60 млн лет врезается астероид, способный вызвать катастрофические последствия, схожие с вымиранием динозавров. На данное время, по расчетам специалистов, риск подобного катаклизма не превышает 0,000001%. Однако эксперты не исключают вероятности столкновения планеты с боле мелкими астероидами, которые не смогут поразить всю Землю, а только привести к разрушению отдельных городов. Шанс такого события исследователи оценивают как 0,1%, но в 70% случаев небесное тело может упасть в океан.

Сейчас NASA производит мониторинг ближайших к Земле астероидов, и пока ни один из них не приставляет собой реальную угрозу планете. Однако не исключается, что некоторые опасные небесные объекты могут остаться незамеченные, поэтому риски всегда остаются, информирует «Слово и Дело».



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