Вылетевший в Москву самолет развернули в небе из-за звонка о бомбе

27.01.2020, 9:30, Новости дня

Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Хабаровска в Москву, возвращается в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«На пульт Росгвардии поступила информация о заложенном взрывном устройстве на рейсе Хабаровск – Москва. Он возвращается обратно», – передает РИА «Новости» сообщение представителя аэропорта.

На борту самолета находится 261 пассажир.

Между тем, по информации портала Flightradar24.com, спустя час полета лайнер подал сигнал (сквок) на высоте почти 10 тыс. над Зейским водохранилищем и начал разворачиваться в сторону аэропорта вылета.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему сложно поймать «телефонных террористов».



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