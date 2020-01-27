Римас Туминас раскритиковал «распустившего себя как актёра Александра Домогарова

27.01.2020, 9:30, Разное

В театре «Школа современной пьесы» 27 января состоится премьера спектакля «Генри и Эллен», главную роль в котором год назад играл Александр Домогаров. Однако сейчас режиссёр Римас Туминас не допустил артиста к участию в постановке, объясняя, что «он распустил себя как актёр до полного развала».
Когда спектакль шёл впервые на сцене театра Римас Туминас остался недоволен игрой Домогарова, а потому решил приостановить проект и искать другого актёра на главную роль. В итоге сейчас зрители увидят играющим Генри Игоря Гордина, а Эллен воплотит на сцене актриса Анна Большова. Их игра, в отличие от предыдущего артиста, нравится и продюсеру Леониду Роберману, и Туминасу.

Режиссёр рассказывает, что может прощать артистам многое, но только не небрежность в работе и разнузданность. При этом Туминас нелестно отзывается об Александре Домогарове, считая, что он «распустил себя как актёра и личность». Театральный деятель отметил, что артист не признаёт «недостатки» и привык к вседозволенности, поэтому даже не пытается что-то исправить.


Высказался Туминас и о российском кинематографе, делающем из «посредственных» актёров «гениев». В частности, режиссёр намекает на Владимира Машкова, имеющего «скудный потенциал» и берущего публику исключительно «техничностью», взятой у наставника – Олега Табакова.



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