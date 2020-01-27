ФНС начала штрафовать банки из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, отказавшиеся блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов и штрафов.
Соответствующие меры уже приняты в отношении ВТБ и «Уралсиба», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков. Оштрафованные банки отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые бизнесмены открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.
Проблема исполнения решений ФНС обсуждалась 17 января на рабочей встрече в Ассоциации банков России. Глава правового управления ассоциации Сергей Клименко подтвердил информацию о жалобах банков на действия налоговиков. В самой службе отмечают, что кредитный организации не выполняли требования закона. Юридическую позицию банков ранее не поддержали Минфин и ЦБ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Члены грузинской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели акцию у посольства США в Тбилиси, на которой потребовали запрета работы в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI).Грузинская оппозиция требует запретить некоторые организации из США«Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI-IRI», — цитирует РИА Новости сообщение партии.В сообщении указано, что Грузия является независимым, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Моя Россия сидит в тюрьме» / 14 декабря
- Некоторые продукты провоцируют выпадение волос и являются виновниками раннего облысения / 15 декабря
- Мнение: Мне плевать / 10 декабря
- Рита Ора на острове Сент-Бартс: 4 откровенных образа / 23 декабря
- Канье Уэст назвал себя божественным Троянским конем и рассказал, как побороть алкогольную зависимость / 21 января
- «Кузя» — самый эффективный корабль в составе ВМФ Украины / 13 декабря
- Лариса Гузеева на своей странице в Instagram резко отвечает фанатам / 30 ноября
- Мнение: Улыбаемся и машем / 24 ноября