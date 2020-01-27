ФНС начала штрафовать банки из-за нежелания блокировать личные счета ИП

27.01.2020, 9:26, Новости дня

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, отказавшиеся блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов и штрафов.

Соответствующие меры уже приняты в отношении ВТБ и «Уралсиба», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков. Оштрафованные банки отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые бизнесмены открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.

Проблема исполнения решений ФНС обсуждалась 17 января на рабочей встрече в Ассоциации банков России. Глава правового управления ассоциации Сергей Клименко подтвердил информацию о жалобах банков на действия налоговиков. В самой службе отмечают, что кредитный организации не выполняли требования закона. Юридическую позицию банков ранее не поддержали Минфин и ЦБ.



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