Пациентка камчатского психдиспансера напала на медсестру с ножом

27.01.2020, 9:26, Новости дня

На Камчатке в психоневрологическом диспансере 26-летняя медсестра стала жертвой нападения пациентки, сообщили СМИ.

«Сотрудница медучреждения раскладывала таблетки. В этот момент к ней подошла больная, которая несколько месяцев находилась на стационарном лечении, попросила медикаменты и внезапно ударила ее ножом в живот. На крики сбежались санитары и угомонили 53-летнюю пациентку», – сообщил источник РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром воскресенья. Медсестру госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Правоохранители ведут расследование и выясняют, откуда у пациентки стационара взялся складной нож.

Напомним, ранее пациент психбольницы убил мужчину в Петербурге.



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