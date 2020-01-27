Билли Айлиш стала победителем в пяти главных номинациях «Грэмми»

В прошедшее воскресенье, 26 января, в Лос-Анджелесе (США) состоялась очередная церемония награждения лауреатов музыкальной премии «Грэмми». Несомненным триумфатором одного из важнейших культурных мероприятий NARAS оказалась 18-летняя американская исполнительница и автор песен Билли Айлиш – лидер в пяти главных номинациях.
Юная вокалистка, добившаяся мировой известности, стала победителем в таких категориях, как: «Песня года», «Запись года», «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом». В первой из них Айлиш оставила позади Таню Такер, Леди Гагу, Тейлор Свифт и других именитых звёзд шоу-бизнеса, получив статуэтку за хит «Bad Guy». Дебютная пластинка певицы опередила альбомы таких исполнителей, как: Ариана Гранде, Лана Дель Рей, Lizzo.
Последней певице Билли Айлиш уступила лишь одну из 6-и основных номинаций, не став лучшей как сольный исполнитель. Получить статуэтку в ней пытались также: кантри-поп-певица Тейлор Свифт, Ариана Гранде и R&B-певица Бейонсе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Члены грузинской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели акцию у посольства США в Тбилиси, на которой потребовали запрета работы в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI).Грузинская оппозиция требует запретить некоторые организации из США«Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI-IRI», — цитирует РИА Новости сообщение партии.В сообщении указано, что Грузия является независимым, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Возвращение социализма, новая гражданская война и три денежных системы в СССР / 20 января
- Арктические гонки / 14 января
- Мнение: Пространство. Сезон 4 / 15 декабря
- Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери / 7 января
- Яна Гладких вернулась домой с грудным сыном после реабилитации / 11 января
- Мнение: Безвременье / 16 января
- Собчак показала главную комнату своего роскошного гнездышка / 27 ноября
- Супергеройский подарок: дочь Мартина Скорсезе разыграла отца на Рождество / 26 декабря