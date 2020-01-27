Билли Айлиш стала победителем в пяти главных номинациях «Грэмми»

В прошедшее воскресенье, 26 января, в Лос-Анджелесе (США) состоялась очередная церемония награждения лауреатов музыкальной премии «Грэмми». Несомненным триумфатором одного из важнейших культурных мероприятий NARAS оказалась 18-летняя американская исполнительница и автор песен Билли Айлиш – лидер в пяти главных номинациях.

Юная вокалистка, добившаяся мировой известности, стала победителем в таких категориях, как: «Песня года», «Запись года», «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом». В первой из них Айлиш оставила позади Таню Такер, Леди Гагу, Тейлор Свифт и других именитых звёзд шоу-бизнеса, получив статуэтку за хит «Bad Guy». Дебютная пластинка певицы опередила альбомы таких исполнителей, как: Ариана Гранде, Лана Дель Рей, Lizzo.

Последней певице Билли Айлиш уступила лишь одну из 6-и основных номинаций, не став лучшей как сольный исполнитель. Получить статуэтку в ней пытались также: кантри-поп-певица Тейлор Свифт, Ариана Гранде и R&B-певица Бейонсе.

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