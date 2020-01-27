Поддельные наушники AirPods способны навредить здоровью

Специалисты установили, что поддельные TWS-наушники AirPods представляют угрозу для жизни. Их популярность обусловлена тем, что оригинальная базовая модель имеет стоимость $159, а профессиональная — $249.

В своих тестах эксперты намеревались использовать семь пар поддельных AirPods, но до офиса доехали четыре экземпляра. При этом одна пара наушников не функционировала, поэтому их качество оценивалось на результатах тестирования оставшихся трех образцов.

По словам специалистов, «клоны» наушников AirPods не только внешне походят на оригинальное устройство, но даже построены на базе чипов, имитирующих Apple H1. Однако при их создании разработчики пренебрегли стандартами безопасности. Так, одна из контрафактных моделей могла вызвать проблемы со слухом, поскольку максимальная громкость на 10 децибел превышала допустимые многими странами стандарты.

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