Huawei, Oppo, TCL в числе других жертвуют миллионы долларов на борьбу с коронавирусом

Производители смартфонов активно поддерживают борьбу с коронавирусом, разыгравшимся в Китае. Huawei, Vivo, Oppo, Realme, Nubia, Meizu, TCL перечисляют деньги в наиболее пострадавший город Ухань.
Руководство компании Huawei решило выделить для Уханьской благотворительной организации порядка $4,3 млн на профилактику и борьбу с эпидемией. Производитель мобильных телефонов также завершил устанавливать базовые 5G-станции районе горной больницы столицы провинции Хубэй. Остальные фирмы, выпускающие смартфоны, перечислили такие же суммы, а в TCL пожертвовали примерно $1,5 млн и обеспечили общественные места ЖК-панелями, холодильниками и прочей необходимой техникой.
Бренд Nubia перевел на благотворительному фонду около $86 000, а Meizu и Realme — $43 000 и $72 000 соответственно. Другие компании, включая Xiaomi и Lenovo, ранее привезли оборудование, позволяющее оказывать экстренную помощь жертвам коронавируса, и защитные маски.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder предложила 74-летняя американская певица Долли Партон. Она опубликовала в Instagram коллаж из четырех фотографий, каждая из которых олицетворяет образ одной из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder. “Получите женщину, которая может сделать все это”, – написала исполнительница. Посмотреть эту публикацию в Instagram Get you a woman who can do it all * Публикация от Dolly […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Кремле оценили возможность изменения Конституции / 12 декабря
- Анонсирован новый смартфон Vivo Y9s со 128 гб памяти / 2 декабря
- Прокуратура подозревает 25-летнего уроженца России в организации убийства трехлетнего сына Вячеслава Соболева / 17 декабря
- Появились подробности о постояльцах пермского отеля / 20 января
- Рабинович: Нормандская встреча показала, что никто, кроме нас, не приблизит Украину к миру / 10 декабря
- Медведев вспомнил, как утверждал репертуар дискотеки / 5 декабря
- Эксперт: Минск пытается напугать ЕС угрозой перекрыть транзит российской нефти / 13 января
- «Началась Третья мировая война»: Олег Пахолков о событиях в Иране / 8 января