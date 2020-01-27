Huawei, Oppo, TCL в числе других жертвуют миллионы долларов на борьбу с коронавирусом

27.01.2020, 9:21, Разное

Производители смартфонов активно поддерживают борьбу с коронавирусом, разыгравшимся в Китае. Huawei, Vivo, Oppo, Realme, Nubia, Meizu, TCL перечисляют деньги в наиболее пострадавший город Ухань.
Руководство компании Huawei решило выделить для Уханьской благотворительной организации порядка $4,3 млн на профилактику и борьбу с эпидемией. Производитель мобильных телефонов также завершил устанавливать базовые 5G-станции районе горной больницы столицы провинции Хубэй. Остальные фирмы, выпускающие смартфоны, перечислили такие же суммы, а в TCL пожертвовали примерно $1,5 млн и обеспечили общественные места ЖК-панелями, холодильниками и прочей необходимой техникой.

Бренд Nubia перевел на благотворительному фонду около $86 000, а Meizu и Realme — $43 000 и $72 000 соответственно. Другие компании, включая Xiaomi и Lenovo, ранее привезли оборудование, позволяющее оказывать экстренную помощь жертвам коронавируса, и защитные маски.



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