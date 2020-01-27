Вылетевший в Москву самолет подал сигнал тревоги из-за анонимной угрозы

27.01.2020, 9:19, Разное

Самолет Airbus A330 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Хабаровска в Москву, подал сигнал бедствия. Причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту.

Как передает агентство «Интерфакс», в настоящее время лайнер возвращается в аэропорт вылета. Согласно последним данным, на борту самолета находится около 250 человек.



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