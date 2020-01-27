В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снегопада

Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба введен в Новосибирске для устранения последствий обильных снегопадов, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

В регионе в течение прошедшей недели выпала половина месячной нормы осадков – 10,3 мм при месячной норме в 24 мм, сообщили ТАСС в региональном управлении Гидрометцентра (УГМС).

Локоть сообщил, что за прошлую неделю из Новосибирска было вывезено 116 тыс. кубометров снега.

«Для того чтобы усилить эту работу, был вынужден в пятницу подписать документ – решение о ЧС, что позволило на 30% увеличить количество техники для уборки и вывоза снега», – сказал он, добавив, что в выходные уровень вывоза снега достиг 20 тыс. кубометров в сутки.

По словам мэра, основные риски связаны со сходом снега с крыш домов, на территории города зафиксировано несколько таких случаев.

В ближайшие сутки в Новосибирске ожидается мокрый снег, метели и гололедица. Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду.

Ранее россиян предупредили о резком похолодании.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Фронтмен российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров разместил в Instagram стихотворение, написанное на смерть экс-спикера Русской православной церкви (РПЦ) протоиерея Всеволода Чаплина. «Призвал господь к себе рабаС фамилией комичной Чаплин.Закончилась его судьба,И время вытекло до капли.Желал расправ, где видел грех,И угрожал он божьей карой.Был он не то, чтоб очень старый,Но умер все же раньше тех,Кому грозил он […]