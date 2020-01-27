В России резко подскочили цены на йод

Цены на йод увеличились в среднем на 25-29% за минувший год, а стоимость отдельных марок выросла до 64%. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы.

В декабре 2018 года аптеки продавали антисептик за 14 рублей, а через год – за 18 рублей. Как передает URA.ru, такой скачок цен превышает в десять раз средний темп подорожания товаров в России.

Эксперты утверждают, что увеличение стоимости связано с дефицитом товара на рынке. В России лишь небольшое число предприятий занимается производством антисептика, уточняет РИА ФАН.

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