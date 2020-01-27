От поддельного алкоголя погибли пять человек под Омском

Пять человек погибли от отравления техническим спиртом, который продавался продали под видом алкоголя, сообщил региональный СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Покровка Омской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции…). По версии следствия, ранее судимый подозреваемый под видом алкоголя продал местным жителям по 100 рублей за пол-литра спиртосодержащую жидкость — технический спирт», – передает РИА «Новости» сообщение СК по Омской области.

После употребления суррогата умерли 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 54-летний мужчина, 73-летняя женщина и 62-летний мужчина, в больнице с признаками острого отравления метанолом находятся еще пять человек — 64-летняя супруга скончавшегося пенсионера, 27-летняя и 38-летняя женщины, а также двое молодых людей.

Подозреваемый задержан, во время обыска у него нашли емкости с остатками суррогата.

Напомним, в апреле в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) сообщили, что около трети потребляемого россиянами алкоголя составляет незарегистрированная продукция – самогон, контрафакт, суррогаты.

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