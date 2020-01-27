Александр Овечкин о гибели Коби Брайанта: «Он был легендой баскетбола»

Американский профессиональный баскетболист Коби Брайант, 20 сезонов отыгравший в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс», 26 января погиб в авиакатастрофе. Отечественный хоккеист Александр Овечкин, говоря о смерти 41-летнего спортсмена отметил, тот был легендой баскетбола.

Александр Овечкин [url=https://oane.ws/xgo.php?url=twitter.com/Tarik_ElBashir/status/1221548861862354945?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1221548861862354945&ref_url=https%3A%2F%2Foane.ws%2Fadoane.php%3Fmod%3Deditnews%26action%3Deditnews%26id%3D210606]констатировал[/url], что гибель Коби Брайанта – большая потеря для мирового спорта, и он потрясён трагедией. Хоккеист несколько раз лично встречался с «легендой баскетбола», и тот всегда узнавал россиянина, пожимая руку. Смерть звезды НБА потрясла всех игроков ассоциации, а некоторые команды в память о погибшем нарушали правило «24 секунд», тем самым вспоминая о коллеге, который выступал под этим номером.

Коби Брайант погиб в Калабасасе (Калифорния), путешествуя на личном вертолёте. По некоторым данным, на борту также была 13-летняя дочь баскетболиста Джанна Мария. Детали и подробности трагического происшествия пока не разглашаются. Известно, что проводится опознание тел людей, погибших в авиакатастрофе.

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