Мнение: Сирийская армия вышла к трассе Хама-Алеппо

Развивая наступление на Маарат-ан-Нуман, к вечеру 26 января сирийские войска взяли город Мааршурин и вышли к трассе Хама-Алеппо к северу от Маарат-ан-Нумана. Сообщается о занятии территории по другую сторону трассы. Таким образом основная линия снабжения боевиков в городе перерезана. Наступление поддерживается интенсивными авиаударами, которые оказывают сковывающее влияние на действия боевиков, который под таким воздействием крайне сложно организовывать тактические контратаки или проводить перегруппировку достаточно крупных сил пехоты и техники.

Вот так выглядит сейчас Маарат-ан-Нуман https://twitter.com/200_zoka/status/1221471253984370688

Источники САА заявляют, что восточные и северо-восточные въезды в город находятся под огневым контролем.

Сам город к обороне подготовлен плохо, серьезных укреплений уровня Эль-Латаминского выступа тут практически нет. Нельзя исключать, что в течение 1-2 дней боевики могут его оставить, но могут и поупираться в жилой застройке.

Стоит помнить, что в Маарат-ан-Нумане утеря полного государственного контроля произошла еще в 2011 году. Спустя 9 лет возлюбленный Асад возвращается.

Источник: Colonel Cassad

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