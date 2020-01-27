С терпящим бедствие в Охотском море траулером утерян контакт

С терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис» утерян радиолокационный контакт, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«К 15.00 мск 26 января капитан ледокольного спасательного судна «Сибирский» сообщил об утере радиолокационного контакта с аварийным судном, находившимся без экипажа в 130 милях к юго-востоку от порта Магадана», – сказали в ведомстве.
Принято решение начать поисково-спасательную операцию и направить 11 судов, которые находятся в этом промысловом районе.
21 января рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море рядом с Магаданом. На борту судна находились 47 человек. К траулеру подошло другое рыболовное судно, экипаж «Энигмы Астралис» эвакуировали, никто не пострадал. Для тушения пожара к траулеру направили ледокол.
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