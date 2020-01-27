США призвали Ирак обеспечить безопасность посольства в Багдаде после ракетных атак

ВАШИНГТОН – США в воскресенье призвали Ирак защитить американские дипломатические объекты, после того как в американское посольство в Багдаде попали три ракеты.

«Мы призываем правительство Ирака выполнить свои обязательства по защите наших дипломатических объектов», – заявил представитель Госдепартамента.

Атака знаменует опасную эскалацию волны ракетных ударов за последние месяцы, объектами которых становились посольство или иракские военные базы, где размещаются американские войска.

Никто не взял на себя ответственность за эти атаки, но Вашингтон неоднократно возлагал вину за них на поддерживаемые Ираном военные фракции в Ираке.

В воскресенье одна ракета попала в столовую посольства во время ужина, а две другие упали неподалеку, сообщил AFP источник в силовых структурах.

«С сентября было более 14 атак на американский персонал в Ираке со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном ополченцев, – заявил представитель Госдепартамента. – Обстановка остается напряженной, и поддерживаемые Ираном вооруженные группировки по-прежнему представляют угрозу. Поэтому мы сохраняем бдительность».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Назначенный помощником президента РФ Владимир Мединский будет отвечать в администрации главы государства за координацию государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах», – приводит его слова ТАСС. Представитель Кремля добавил, что круг полномочий Дмитрия Козака, назначенного заместителем […]