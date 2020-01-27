Число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 80

27.01.2020, 8:08, Новости дня

В Китае количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, увеличилось до 80 человек, передает Би-Би-Си.

При этом общее число заболевших в стране достигло 2744 человек. Сообщается, что более 300 из них находятся в критическом состоянии. Как минимум 42 случае заболевания были зафиксированы в других странах, в том числе США, Таиланде и Австралии.

Напомним, первые случаи заражения произошли в китайском городе Ухань, его источником считают рынок морепродуктов. 25 января председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что распространение вируса ускоряется.



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