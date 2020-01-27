Календарь: 27 января — В Москве открыт Мавзолей Ленина

В этот день в 1924 году вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин был похоронен в Мавзолее.

После кончины Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 года ЦК партии и Советское правительство получили свыше 1000 телеграмм и писем с просьбой не предавать земле, а сохранить тело великого вождя.

Утром 22 января тело Ленина было забальзамировано для сохранения его до похорон. В ночь на 24 января архитектор Алексей Щусев получил задание за три дня спроектировать и построить склеп, который мог бы пропустить всех желающих проститься с вождём.

Соорудить Мавзолей Ленина было решено у Кремлёвской стены в Москве, среди братских могил борцов Великой Октябрьской социалистической революции. К 27 января 1924 года, к дню похорон вождя, временный деревянный мавзолей по проекту Щусева был возведен.

Первый Мавзолей представлял собой усеченную ступенчатую пирамиду, к которой с двух сторон примыкали Г-образные пристройки с лестницами. Посетители спускались по правой лестнице, обходили саркофаг с трех сторон и выходили по левой лестнице. Траурный зал находился на глубине 3 м под землёй.

Интерьер был оформлен рисунками художника Игнатия Нивинского, использовавшего символическое сочетание красного и чёрного цветов.

27 января 1924 года в 16 часов гроб с телом Ленина был установлен в Мавзолее. За полтора месяца Мавзолей посетило свыше 100 тысяч человек.

Через два месяца временный Мавзолей был закрыт и началось строительство нового деревянного Мавзолея, которое продлилось с марта по август 1924 года. Через пять лет началось строительство окончательного, каменного варианта Мавзолея (июль 1929 – октябрь 1930). Каменный Мавзолей в плане практически повторил деревянный.

Еще дата 27 января:

Международный день памяти жертв Холокоста.

События дня:

1820 г. — русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев достигли берегов Антарктиды.

1944 г. — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

1945 г. — Советские войска освободили узников Освенцима.

2009 г. — митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI Патриархом Московским и Всея Руси.

Именинники:

Андрей, Вениамин, Иван, Илья, Нина, Сергей.

Родились:

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791 гг.) — австрийский композитор.

Михаил Салтыков-Щедрин (1826-1889 гг.) — русский писатель.

Льюис Кэрролл (1832-1898 гг.) — английский писатель, математик и философ, автор «Алисы в стране чудес».

Марат Сафин (1980 г.) — российский теннисист.

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