В США при крушении вертолета погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

Коби Брайант, легендарный баскетболист, бывший атакующий защитник клуба “Лос-Анжелес Лэйкерс”, погиб в авиакатастрофе в Калифорнии.

Со спортсменом погибла его 13-летняя дочь Джианна.

Вертолет, в котором находился Брайант с дочерью и еще три человека, разбился к северу от Лос-Анжелеса недалеко от города Калабасас.

Брайанту был 41 год. Начал карьеру в НБА сразу после окончания школы в 1996 году, став самым молодым игроком в истории ассоциации.

Брайант выступал за «Лэйкерс» 20 сезонов, выиграв с командой пять чемпионских титулов, три из них – в начале 2000-х – в партнерстве и соперничестве с другим легендарным баскетболистом Шакилом О’Нилом, который в результате их разногласий позже покинул клуб.

Брайант (рост 6 с половиной футов или 198 сантиметров) играл в позиции атакующего защитника, в среднем за карьеру набирал 25 очков за игру (5.2 подбора, 4.7 передач). В своей самой результативной игре 22 января 2006 года против «Рэпторс» набрал 81 очко – невероятное достижение в современном баскетболе.

Дважды Брайант признавался самым ценным игроком финальной серии НБА, и один раз – самым ценным игроком регулярного чемпионата.

В составе национальной сборной США Брайант дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

До этой субботы Брайант был третьим по результативности игроком в истории лиги (33,643 очка), пока его рекорд не побил ЛеБрон Джеймс – которого Брайант поздравил со словами «Продолжая двигать игру вперед. Огромное уважение, мой брат».

В «Лэйкерс» Брайнт – что редкость – выступал под разными номерами. Начинал он карьеру, играя под номером 8, затем – под номером 24. Больше в клубе под этими номерами никто не играет.

Ожидается, что вскоре Брайанта введут в Зал славы НБА (по правилам, после окончания карьеры до включения должно пройти несколько лет).

В 2018 году он получил премию “Оскар” за спродюсированный им короткометражный мультфильм “Дорогой баскетбол”. Американский журнал Sports Illustrated включал его в пятерку лучших спортсменов десятилетия.

С соболезнованиями и словами горя выступили множество спортсменов, известных людей, политиков, президент США Дональд Трамп назвал гибель Брайанта ужасным известием. Соболезнования семье Брайанта направили бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель.

«Никакие слова не передадут боль от этой трагедии», написал Шакил О’Нил. В Лос-Анжелесе перед стадионом «Стэплз», где выступает команда «Лэйкерс», люди создали мемориал Коби Брайанту.

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