В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексацию пенсий работающим пенсионерам, такие меры будут приняты только при корректировке федерального закона, сообщили в рабочей группе.
Как рассказала сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева, в предлагаемых изменениях впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения, а «в отношении порядка индексации размера пенсий – основания, условия по разным категориям пенсионеров – дается отсылка к федеральному закону», передает РБК.
Она уточнила, что «конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве».
Ранее при рассмотрении президентских поправок в Госдуме, отвечая на вопрос о том, распространится ли индексация на работающих пенсионеров, Хабриева сообщила, что «само правило сформулировано без изъятий, возможна только конкретизация порядка в федеральном законе», передает ТАСС.
Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект.
На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.
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