Россияне назвали зарплату мечты

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» рассказал, какую зарплату хотели бы получать россияне.

По данным сервиса, 28% россиян хотели бы зарплату от 100 до 200 тыс. рублей. При этом минимальный уровень притязаний продемонстрировали 45% граждан – их удовлетворит ежемесячный доход размером менее 30 тыс. рублей, передает RT.

В среднем же россияне хотят получать порядка 92 тыс. рублей. При этом жители Москвы идеальной считают ежемесячный доход размером в 104 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге ежемесячно хотят получать 102 тыс. рублей.

Жители Новосибирска удовлетворились зарплатой 90 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону – 87 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде – 70 тыс. рублей.

Средний житель России мужского пола мечтает о заработной плате размером 103 тыс. рублей, а вот у женского пола все скромнее – 80 тыс. рублей.

Напомним, ранее в январе около 74% респондентов среди работающих россиян заявили, что их не устраивает уровень заработной платы, причем больше всего недовольных среди представителей рабочих профессий (80%).

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