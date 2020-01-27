Назван источник коронавируса — мясо диких животных

Китайские медики назвали источник коронавируса 2019-nCoV. По мнению эпидемиологов, заболевание передалось людям от диких животных, мясо которых продавалось в городе Ухань.

Согласно данным Центрального телевидения КНР, следы смертельного вируса были обнаружены в 33 из 585 образцов, взятых на рынке.

— Ученым также удалось на положительных пробах успешно изолировать вирус, – пишет РИА Новости.

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Возбудителем заболевания стал ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV. По информации СМИ, уже скончалось около 80 человек.

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