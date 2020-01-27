Названо число россиян в охваченной коронавирусом провинции Китая

Посольству РФ в Китае достоверно известно о 140 россиянах, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Из них 75 граждан РФ являются студентами, сообщил пресс-атташе посольства Георгий Егоров.
«Со всеми ними поддерживается контакт. Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство РФ решает совместно с МИД КНР и местными органами власти», – приводит его слова ТАСС.
«По заявлениям китайских властей, ситуация в Ухане и провинции Хубэй находится под контролем», – указал Егоров.
Ранее студентка Российского университета дружбы народов (РУДН) по имени Майя, в этом году проходящая в китайском Ухане годичную стажировку, рассказала о ситуации в закрытом из-за эпидемии пневмонии городе.
По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 умерших от пневмонии нового типа в Китае. Власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.
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