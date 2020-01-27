Сергей Шнуров высмеял в новых стихах умершего протоиерея Всеволода Чаплина

По поводу смерти протоиерея Всеволода Чаплина лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихи, высмеивающие покойного. Неоднозначные строчки певец опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте, где не все подписчики одобрили такое решение.

По словам Сергея Шнурова, протоиерей носил очень комичную фамилию. Кроме того, Всеволод Чаплин не только восхвалял Сталина и всячески ругал женщин, но грозил почти всем, включая лидера группировки «Ленинград», божьей карой. Однако умереть ему пришлось раньше всех, поскольку «начальство вызвало к себе в небесный кабинет».



Не все по достоинству оценили новые стихи Сергея Шнурова. Некоторые подписчики напомнили ему, что о покойных либо ничего не говорят, либо говорят хорошие слова, поэтому такие строки музыканта не красят. Певец не стал оправдываться, но и на упреки никакого внимания не обратил.

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