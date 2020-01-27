На Урале многодетная мать постирала в машинке новорожденного

В городе Талица Свердловской области местная жительница постирала в машине своего новорожденного ребенка. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи, передает портал E1.

По предварительным данным, у женщины начались преждевременные роды дома. Появившегося на свет малыша она постирала в машине. Сама местная жительница позднее заявила, что младенец родился мертвым, сообщает URA.ru.

Известно, что у подозреваемой уже есть трое детей. Семья на учете не состояла. Тело ребенка отправили на экспертизу. Специалистам предстоит установить истинную причину гибели новорожденного.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кремль 24 января разослал послания с предложением провести встречу глав стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Они (послания с предложением) были отправлены в пятницу, все послания, до конца дня. Можно предположить, что, с учетом выходных, именно сегодня они будут доводиться нашими посольствами до соответствующих глав государств и правительств через […]