На Урале многодетная мать постирала в машинке новорожденного

27.01.2020, 8:26, Разное

В городе Талица Свердловской области местная жительница постирала в машине своего новорожденного ребенка. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи, передает портал E1.

По предварительным данным, у женщины начались преждевременные роды дома. Появившегося на свет малыша она постирала в машине. Сама местная жительница позднее заявила, что младенец родился мертвым, сообщает URA.ru.

Известно, что у подозреваемой уже есть трое детей. Семья на учете не состояла. Тело ребенка отправили на экспертизу. Специалистам предстоит установить истинную причину гибели новорожденного.



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