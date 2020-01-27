Водитель ВАЗ без номеров открыл стрельбу в Люблино

В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблино, сообщили в столичном главке МВД.

В главке уточнили, что инцидент произошел около 11.45 в воскресенье у дома 175 по Люблинской улице. Неизвестный в зеленом автомобиле «ВАЗ 21099» без госномеров несколько раз выстрелил в водителя Huynday и уехал. По версии следствия, стрелял нападавший из хулиганских побуждений, передает «Интерфакс».

Потерпевший получил ранения руки и груди, сейчас он находится в больнице, возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, 17 января водитель в центре Москвы обстрелял сидевшую в машине женщину.

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