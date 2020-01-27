Психологи назвали первые признаки алкоголической зависимости у человека

27.01.2020, 8:21, Разное

Накануне праздников зачастую можно увидеть новость об отсутствии вреда от алкоголя в определенных количествах. Психологи крайне не согласны с этим тезисом, и решили перечислить первые признаки алкоголизма.
К примеру, такой человек будет часто заводить разговор в сторону спиртного. Кроме того, психологи выделяют «проекцию боли» — время, когда человек воздерживается от алкогольных напитков, становясь при этом более агрессивным и подавленным. В некоторых случаях люди не могут обойтись без алкоголя даже во время условного отдыха на природе или в отпуске. Постепенно количество употребленного спиртного увеличится, появится зависимость от вредной привычки, что впоследствии приведет к гормональным нарушениям как у женщин, так и у мужчин.

Внешность человека также начинает страдать: кожа становится не такой эластичной, разрушаются ткани, появляются сильные отёки на лице. Сам же цвет лица становится более бордовым, однако стоит помнить, что эта характеристика свойственна и людям, страдающим от гипертонии.



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