Римас Туминас раскритиковал «распустившего себя как актёр» Александра Домогарова

В театре «Школа современной пьесы» 27 января состоится премьера спектакля «Генри и Эллен», главную роль в котором год назад играл Александр Домогаров. Однако сейчас режиссёр Римас Туминас не допустил артиста к участию в постановке, объясняя, что «он распустил себя как актёр до полного развала».
Когда спектакль шёл впервые на сцене театра Римас Туминас остался недоволен игрой Домогарова, а потому решил приостановить проект и искать другого актёра на главную роль. В итоге сейчас зрители увидят играющим Генри Игоря Гордина, а Эллен воплотит на сцене актриса Анна Большова. Их игра, в отличие от предыдущего артиста, нравится и продюсеру Леониду Роберману, и Туминасу.
Режиссёр рассказывает, что может прощать артистам многое, но только не небрежность в работе и разнузданность. При этом Туминас нелестно отзывается об Александре Домогарове, считая, что он «распустил себя как актёра и личность». Театральный деятель отметил, что артист не признаёт «недостатки» и привык к вседозволенности, поэтому даже не пытается что-то исправить.
Высказался Туминас и о российском кинематографе, делающем из «посредственных» актёров «гениев». В частности, режиссёр намекает на Владимира Машкова, имеющего «скудный потенциал» и берущего публику исключительно «техничностью», взятой у наставника – Олега Табакова.
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Последнее: В Афганистане потерпел крушение самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines с 83 пассажирами на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Самолет, выполнявший рейс из Кабула в Герат, упал в провинции Газни в центральной части страны. Спасатели пока не добрались до места авиакатастрофы. Другие подробности произошедшего пока не уточняются.
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