Финалистка «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро рассекретила имя для новорожденной дочери

27.01.2020, 8:21, Разное

Финалистка трёх сезонов мистического шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро, известная также как «эстонская ведьма», около недели назад родила второго ребёнка. Недавно стало известно, какое имя получила новорожденная дочь ясновидящей и Марка Александра Хансена.
Мэрилин Керро крайне редко делится с поклонниками подробностями личной жизни, поэтому и о своём возлюбленном предпочитает не распространяться, а публике до сих пор неизвестно, заключила ли «эстонская ведьма» официальный брак или продолжает жить с Хансеном в гражданском. Несмотря на некоторую скрытность, ясновидящая всё же не стала утаивать рождение летом 2018 года сына Кайуса Уилльяма, а также второго ребёнка, хотя относительно имени дочери больше недели хранила интригу.

Недавно Мэрилин Керро рассказала, что малышка получила имя Селин Мари, что можно толковать, как «божественная» или «неземная», а также провести параллель с селенитом – камнем ясновидцев. Участница «Битвы экстрасенсов» не исключает вероятности, что дочери передадутся её способности, а потому и имя выбиралось осознанно и с «видом на будущее».



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