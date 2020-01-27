Финалистка «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро рассекретила имя для новорожденной дочери

Финалистка трёх сезонов мистического шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро, известная также как «эстонская ведьма», около недели назад родила второго ребёнка. Недавно стало известно, какое имя получила новорожденная дочь ясновидящей и Марка Александра Хансена.

Мэрилин Керро крайне редко делится с поклонниками подробностями личной жизни, поэтому и о своём возлюбленном предпочитает не распространяться, а публике до сих пор неизвестно, заключила ли «эстонская ведьма» официальный брак или продолжает жить с Хансеном в гражданском. Несмотря на некоторую скрытность, ясновидящая всё же не стала утаивать рождение летом 2018 года сына Кайуса Уилльяма, а также второго ребёнка, хотя относительно имени дочери больше недели хранила интригу.



Недавно Мэрилин Керро рассказала, что малышка получила имя Селин Мари, что можно толковать, как «божественная» или «неземная», а также провести параллель с селенитом – камнем ясновидцев. Участница «Битвы экстрасенсов» не исключает вероятности, что дочери передадутся её способности, а потому и имя выбиралось осознанно и с «видом на будущее».

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