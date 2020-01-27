«Никакого контроля» в аэропорту Парижа. Вернувшиеся из Китая боятся привезти коронавирус

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль дежурит бригада врачей, предлагающая проверить желающих на наличие коронавируса, однако немногие соглашаются, пишет LCI. Прилетевшие из Китая пассажиры удивлены, что им всего лишь раздают памятки о действиях при выявлении симптомов и даже не измеряют температуру, а врачи считают своей главной целью пресечение панических настроений.

Пассажиров, прибывающих из Китая, встречает бригада врачей различных профилей, состоящих из медиков, медсестёр, специалистов по эпидемиям. Группа достаточно большая, потому что нужны люди, нужны специалисты, чтобы проконтролировать все потоки из Китая. Сегодня утром мы наблюдали, как прибыли рейсы из Шанхая, Гонконга, Пекина. Почте все эти пассажиры носили маски. Они уже смогли обратиться к медработникам. Вот что они сказали.

ПАССАЖИРКА 1: За стойкой были все стюардессы, которые раздали маски тем, у кого их не было. На самом деле, у большинства они были. Я летела рейсом, который в основном состоял из китайцев, а там носить маску — обычное дело.

ПАСАЖИР: Здесь есть пункт приёма, нам встретилось человек 15 из «Красного креста». Я предполагаю, что внутри есть врачи, которые проверяют, что всё нормально. Они не проверили температуру, все просто прошли. Я прилетел из Китая, я потенциальный носитель вируса, а кроме этого нет никакого контроля. Я думал, что его будет немного больше.

ПАССАЖИРКА 2: Нам просто выдали памятку, чтобы объяснить, как себя вести в случае выявления симптомов, вот и всё.

Как нам рассказали, во Франции нет автоматического сбора температуры, как в некоторых странах. Однако у пассажиров из Китая есть свобода выбора: обратиться или нет к бригаде врачей, но никто не заставляет их это сделать. У бригады врачей две цели: выявлять возможные случаи коронавируса и, главное, успокоить путешественников, который могут немного тревожиться.

Спасибо, Лора. Это были Лора Пуже и Люка Прево на прямой линии из Руасси, а точнее, из медицинского пункта, среди задач которого, как рассказала Лора, — успокоить некоторых французов, которые волнуются.

Дата выхода в эфир 26 января 2020 года.

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