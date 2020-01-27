Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 80 человек

Число погибших от нового коронавируса в Китае по состоянию на 27 января достигло 80 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua.

За сутки зафиксировано 24 случая смерти от пневмонии, вызванной вирусом.

Число подтвержденныъх случаев зарашения вирусом в Китае достигло 2744. Из них 461 пациент находится в критическом состоянии. Еще восемь случаев зарегистрировано в Гонконге, пять – в Макао и четыре – наТайване.

Еще у 5794 заболевших есть подозрения на заражение. 51 человек выздоровел.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (семь), Японии (три), Республике Корея (три), США (три), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (три), Непале (один), Франции (три) и Австралии (четыре).

26 января сообщалось о 56 погибших и 1975 новых подтвержденных случаях заражения.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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