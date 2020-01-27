Историк рассказал о планах нацистов по блокаде Ленинграда до войны с СССР

Блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией еще до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение жителей города голодом, сообщил директор фонда «Историческая память», научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.

«Блокада Ленинграда была спланирована нацистами в мае 1941 года еще до нападения Германии на Советский Союз. Главной целью было не принуждение города к капитуляции, а намеренное уничтожение голодом его жителей», – рассказал историк, передает РИА «Новости».

По его словам, о планах уничтожения голодом жителей Москвы и Ленинграда говорится в целом ряде исторических документов, связанных с экономическим планированием войны нацистами. «Впоследствии они были сформулированы в целом ряде приказов, которые опубликованы и хорошо известны как российским, так и зарубежным историкам», – добавил Дюков.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал об историческом факте о блокаде Ленинграда, который его «потряс». Он также рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате.

Санкт-Петербург 27 января отмечает 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

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