СМИ США оценили боевую эффективность российского «Крокодила»

Разработанный в Советском Союзе вертолет Ми-24, неофициально называемый «Крокодилом», показал себя в ходе Афганской войны высокоэффективной оружейной системой, пишет специализированное американское издание The Aviationist.
По словам автора статьи, эффективность советских машин была настоль высока, что американские спецслужбы начали отправлять переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» афганским моджахедам для борьбы с ними, передает РИА «Новости».
Напомним, конструкторское бюро «Миля» и «Роствертол» модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+. Вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемых ракет, которые до этого на данном типе вертолета не применялись. Также появилась оптико-электронная система.
В январе сообщалось об учениях на американской авиабазе в штате Аризона, где были задействованы два российских боевых вертолета Ми-24.
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