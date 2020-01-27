Специалисты назвали преимущества употребления зеленого чая перед сном

По словам зарубежных экспертов, человеку стоит употреблять зеленый чай перед сном. Прежде всего, это положительно повлияет на здоровье сердца.

Поскольку зеленый чай является напитком, подвергнутым лишь небольшой ферментации, количество полезных составляющих, вроде антиоксидантов, остается внушительным. Ученые считают, что его лучше употреблять перед сном, особенно зимой. Благодаря ему человек быстрее расслабляется, а вероятность сердечно-сосудистого заболеваний снижается, равно как и инсульта. Более того, среди других полезных свойств зеленого чая – улучшение сна и функционирования мозга, благодаря хорошему влиянию на сосуды.

Вероятность заразиться простудным недугом также снижается. Чай выводит токсины из организма и улучшает обмен веществ, что особенно важно для людей с лишними килограммами. В заключение эксперты отметили: напиток поддерживает здоровье зубов и кишечника.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Существует примерно 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них – это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. […]