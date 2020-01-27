Беременная Оксана Самойлова поделилась ночным фото с Джиганом

Оксана Самойлова, ожидающая ребенка, обнародовала в Instagram-микроблоге фото, где она запечатлена с супругом Джиганом, бережно притрагивающимся к ее животу. Беременная супруга музыканта назвала этот момент «магическим».

На снимке супруги позируют, повернувшись к камере боком, на фоне заката. Джиган, запечатленный с оголенным торсом, бережно трогает «беременный» живот своей жены, к которому прикован и его взгляд. Самойлова, сфотографированная в купальнике, нежно прикрыла руки мужа своими.

Поклонники согласились, что на снимке запечатлен «магический момент», когда супружеская пара будто застыла в ожидании ребенка. Многие назвали фотографию, которая ярко демонстрирует любовь Самойловой и Джигана, очень трогательной. Паре пожелали счастья и рождения здорового ребенка.

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