Беременная Оксана Самойлова поделилась ночным фото с Джиганом

Оксана Самойлова, ожидающая ребенка, обнародовала в Instagram-микроблоге фото, где она запечатлена с супругом Джиганом, бережно притрагивающимся к ее животу. Беременная супруга музыканта назвала этот момент «магическим».
На снимке супруги позируют, повернувшись к камере боком, на фоне заката. Джиган, запечатленный с оголенным торсом, бережно трогает «беременный» живот своей жены, к которому прикован и его взгляд. Самойлова, сфотографированная в купальнике, нежно прикрыла руки мужа своими.
Поклонники согласились, что на снимке запечатлен «магический момент», когда супружеская пара будто застыла в ожидании ребенка. Многие назвали фотографию, которая ярко демонстрирует любовь Самойловой и Джигана, очень трогательной. Паре пожелали счастья и рождения здорового ребенка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Последнее: Следствие подозревает экс-советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», отца бывшего сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и нескольких других фигурантов в растрате свыше 500 млн рублей, сообщил адвокат Владимир Постанюк. «Мой подзащитный подозревается в трех эпизодах растраты на общую сумму более 500 млн рублей. Вину он категорически отвергает», – отметил адвокат, передает ТАСС. По словам защитника, обвинение […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В мире: Обмен пленными обнажил масштаб репрессий на Украине / 29 декабря
- Регламентный комитет Рады обратится в НАПК в связи с инцидентом с экс-советником главы Минздрава / 12 декабря
- Нардеп Мотовиловец заявил, что во время потасовки в Раде Кива угрожал порезать его на куски и съесть. Видео / 20 декабря
- Климкин: Ни Порошенко, ни его команда в начале не хотели ни томоса, ни создания ПЦУ / 9 декабря
- США тайно выслали двух сотрудников посольства Китая из-за подозрений в шпионаже – СМИ / 16 декабря
- Нидерланды официально отказались от названия Голландия / 2 января
- Кабмин выделил почти 500 млн грн на погашение задолжености по зарплатам для учителей и врачей – Гончарук / 27 ноября
- СМИ: Богатейшая женщина Африки получила российское гражданство / 9 января