В Южной Корее на территории бывшей тюрьмы нашли останки более 250 человек

Останки, обнаруженные в декабре в ходе строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Республики Корея, принадлежат более чем 250 людям, сообщили СМИ.

Как рассказал агентству Ренхап источник в правоохранительных органах страны, криминалисты исследовали кости и пришли к выводу, что на участке, где ранее находилась тюрьма, захоронено не 80, как предполагалось ранее, а не менее 250 человек, передает ТАСС.

При этом выдвигаются предположения, что останки могут принадлежать пропавшим без вести во время антиправительственных выступлений в 1980 году, когда множество граждан оказались в этой тюрьме. По одной из версий, некоторые из участников восстания могли быть тайно казнены и захоронены на территории исправительного учреждения. По другой версии, останки принадлежат скончавшимся в тюрьме заключенным, чьи тела не были востребованы родственниками.

Напомним, в 1995 году в Южной Корее начался суд над экс-президентом Чон Ду Хваном и его преемником Ро Дэ У. Первого приговорили к смертной казни, а позднее заменили ее на пожизненное заключение, Ро Дэ У дали 22,5 года тюрьмы. Но в 1998 году они были помилованы президентом Ким Дэ Чжуном.

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