Оставленные в Шереметьево дети оказались брошены матерью

Мать мальчиков, которых отец с запиской оставил в аэропорту Шереметьево, не знала о сложившейся ситуации, так как не поддерживала отношения с бывшим супругом и детьми, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

«Родители были в разводе, мать не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Она не знала о сложившейся ситуации», – приводит ее слова РИА «Новости».

Трегубенко сообщила, что женщину нашли, в настоящее время с ней работают. Не исключено, что дети вернутся к матери, сказала она.

По словам омбудсмена, никто из родственников пока не выразил желания опекать мальчиков. Детей вернут в Хабаровский край, после этого будет определяться их юридический статус.

Между тем в отношении отца решается вопрос о привлечении к ответственности за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. С мужчиной не удается установить связь, сообщила она, добавив, что мотивы отца непонятны.

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

По информации СМИ, в 2016 году мать мальчиков сбежала от мужа.

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