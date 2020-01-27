Гривна к доллару укрепилась до 24,33 грн/$

27.01.2020, 7:42, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 27 января.

Курс гривны к доллару США укрепился на 19 копеек – с 24,52 грн/$ до 24,33 грн/$.

Гривна к евро укрепилась на 35 копеек – с 27,20 грн/€ до 26,85 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,96 грн / 10 руб до 3,94 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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