Гривна к доллару укрепилась до 24,33 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 27 января.

Курс гривны к доллару США укрепился на 19 копеек – с 24,52 грн/$ до 24,33 грн/$.

Гривна к евро укрепилась на 35 копеек – с 27,20 грн/€ до 26,85 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,96 грн / 10 руб до 3,94 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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