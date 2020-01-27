Гривна к доллару укрепилась до 24,33 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 27 января.
Курс гривны к доллару США укрепился на 19 копеек – с 24,52 грн/$ до 24,33 грн/$.
Гривна к евро укрепилась на 35 копеек – с 27,20 грн/€ до 26,85 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,96 грн / 10 руб до 3,94 грн / 10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Иван Кулибин мастерил удивительные механизмы, большая часть которых, однако, так и стояла без дела на полигоне. Журналист с забавным удивлением пишет и про авантюрного размера мосты, с которыми «трагически не везло» гению-одиночке, и про корабль-водоход, который был продан в итоге за 200 рублей на слом, и про другие не пошедшие в серию изобретения: https://rg.ru/2015/04/13/rodina-kulibin.html Как […]
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